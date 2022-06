iOS 16 Bêta 2 améliore la gestion des écrans verrouillés

Un peu plus de deux semaines après la WWDC et la présentation d'iOS 16 , Apple a lancé la deuxième version bêta d'iOS 16 hier soir. Parmi les évolutions de cette nouvelle version de travail, Apple a apporté de multiples retouches à personnalisation de l'écran de verrouillage de l'iPhone.On peut désormais supprimer facilement un écran personnalisé : il suffit de le glisser vers le haut pour qu'une icône de poubelle sans équivoque apparaisse. Cette nouvelle bêta offre également une fine gestion des photos en aléatoire qui tire parti de la reconnaissance automatique du sujet des photos : il est possible d'exclure des catégories de photos (personnes, animaux de compagnie, nature ou villes) et régler une fréquence du changement de photo.Il y a deux autres évolutions notables : lors de la personnalisation du fond d'écran Astronomie, la localisation de l'utilisateur apparaît désormais sur la vue aérienne de la Terre (étrangement pas de manière systématique), et une nouvelle indication « Pinch to Crop » pas encore traduite indique à l'utilisateur qu'il est possible de redimensionner une image si le cadrage automatique n'est pas satisfaisant.Comme chaque été, Apple écoute les retours des utilisateurs suite à la publication de sa première bêta et il y a des évolutions dans les versions de travail suivantes. On peut d'ailleurs voir que la fonctionnalité reste en plein chantier, avec des phrases qui ne sont pas traduites et des éléments graphiques pas forcément bien adaptés. Il y a encore le temps : la version finale d'iOS 16 n'est pas attendue avant le mois de septembre.