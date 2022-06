iOS 16 renvoie les iMessages modifiés aux anciens systèmes

iOS 16 va enfin permettre aux utilisateurs d'éditer leurs iMessages ! Plus besoin de renvoyer un message modifié suite à une faute de frappe ou une mauvaise initiative du système d'auto-correction : il suffit de garder le doigt appuyé sur la bulle bleue fautive pour faire apparaître le menu contextuel, puis de cliquer sur Modifier pour pouvoir apporter ses modifications.Les utilisateurs d'iOS 16 (et de macOS Ventura) n'y verront que du feu, à l'exception d'une petite mention « Modifié » indiquant que le message a subi une modification. Mais comment ce système va-t-il fonctionner avec les utilisateurs étant restés sous iOS 15 ou une ancienne version de macOS ? Avec la deuxième version bêta d'iOS 16 sortie hier soir, Apple a commencé à apporter la réponse : les appareils incompatibles recevront un second message apportant la modification souhaitée, sans que le premier message ne disparaisse.La fonctionnalité n'est pas encore finalisée, la traduction en français n'étant d'ailleurs pas opérationnelle, mais il ne sera pas possible pour Apple d'aller bien plus loin, les anciennes versions d'iOS et de macOS ne prenant tout simplement pas en charge la modification des messages. Pour l'annulation d'envoi de messages (dans un délai de 10 secondes), notez bien que les anciens systèmes ne sont pas du tout pris en charge. À l'annulation d'un envoi, l'avertissement suivant s'affiche :La version finale d'iOS 16 est attendue pour le mois de septembre.