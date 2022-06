L'abonnement étudiant d'Apple Music augmente d'un euro

Apple a célébré la fête de la musique à sa manière : comme l'ont repéré nos confrères de iGeneration , l'abonnement d'Apple Music destiné aux étudiants a vu son prix augmenter cette semaine, à 5,99 € par mois au lieu de 4,99 € précédemment. Cette hausse est valable en France et dans d'autres pays comme la Belgique et la Suisse (de 6,50 à 7,50 CHF). Le tarif des abonnements individuel et familial est quant à lui resté identique, à 9,99 € et 14,99 € par mois en France.En début d'année, la période d'essai gratuite d'Apple Music est soudainement passée de trois à un seul mois . Cela n'empêche pas Apple de se montrer plus généreuse lorsqu'elle y trouve son intérêt : il est toujours possible de bénéficier de six mois d'abonnement gratuit à Apple Music pour l'achat d'AirPods, de produits Beats ou du HomePod mini.