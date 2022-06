Une nouvelle Siri Remote repérée au sein de tvOS 16 ?

Un modèle de Siri Remote inconnu au bataillon a été repéré dans le code source de tvOS 16 , nous apprend le site MacRumors . Un certain @aaronp613 , contributeur du site AppleDB , a en effet rencontré des références à une « SiriRemote4 » et un « WirelessRemoteFirmware.4 » qui ne correspondent à aucun modèle actuel. Il y a déjà eu trois générations de Siri Remote : la première qui était noire avec un large pavé tactile, la seconde qui a ajouté un cercle blanc autour du bouton Menu, et la troisième en aluminium avec des boutons noirs qui est la version actuelle.On ne sait pour l'instant rien de cette quatrième génération de télécommande Siri Remote. Il pourrait bien sûr d'une simple révision du modèle actuel, mais il pourrait tout aussi bien s'agir d'un tout nouveau modèle. Le mois dernier, Ming-Chi Kuo évoquait l'arrivée d'un nouvel Apple TV moins cher qui serait présenté d'ici la fin de l'année. Cette réduction des coûts pourrait évidemment passer par la télécommande — la Siri Remote coûte à elle seule 65 € — mais ce n'est qu'une hypothèse pour le moment.