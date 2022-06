Le futur firmware des AirPods Max va améliorer la qualité des appels

En marge de la version bêta d'iOS 16, Apple a aussi lancé une bêta d'un futur firmware destiné aux AirPods Max il y a deux semaines. Un lecteur de 9To5Mac @marajobsession , a repéré que cette nouvelle version prend en charge le codec LC3 qu'il a réussi à activer manuellement. Le présenté il y a deux ans , permettra de transmettre un son plus fidèle sur une bande-passante réduite, avec des progrès en terme de consommation. La qualité des appels audio sera donc améliorée, tout en tirant moins sur la batterie.Les AirPods, AirPods Pro et AirPods Max actuels ne prennent cependant en charge que le Bluetooth 5.0 alors que la prise en charge complète du Bluetooth LE Audio, qui offre également l'écoute multi-flux pour la diffusion sur deux écouteurs à la fois (aujourd'hui, le premier écouteur transmet le signal au second) et sur plus de deux appareils à la fois avec la fonctionnalité Broadcast Audio, nécessite le Bluetooth 5.2.Selon 9To5Mac, la seconde génération d'AirPods Pro intégrerait une version remaniée de la puce Apple H1 (Apple H2 ?) et tous les espoirs sont donc permis. Des rumeurs évoquent même la possibilité d'une prise en charge de l'audio sans perte (Lossless Audio), qui est disponible sur Apple Music depuis un an mais qui n'est compatible avec aucun modèle d'AirPods.