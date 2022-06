Apple lance son offre Back to School... aux États-Unis

Mise à jour 15:32 :

L'offre a également été lancé en Inde et Apple y offre bien une paire d'AirPods et pas une carte cadeau. Le suspense reste donc entier pour l'offre européenne.







Très attendue des étudiants et des enseignants qui s'équipent en prévision de la rentrée, l'offre Back to School d'Apple est de retour... aux États-Unis ainsi qu'au Canada . Comme d'habitude, Apple propose un cadeau en plus de la remise habituelle de l'Apple Store éducation. Sauf que cette fois, il ne s'agit pas d'AirPods mais d'une carte cadeau. Elle est de 150 dollars pour l'achat d'un MacBook Air (M1 ou M2), d'un MacBook Pro ou d'un iMac, et de 100 dollars pour l'achat d'un iPad Air ou d'un iPad Pro. Le Mac mini, le Mac Studio et le Mac Pro, tout comme l'iPad mini et l'iPad 10,2", sont exclus de l'opération. Comme chaque année, il y a également un rabais de 20% sur AppleCare+ qui permet d'allonger la garantie des Macs à trois ans.L'année dernière, il y avait eu un décalage entre le lancement de l'offre Back to School en Amérique du Nord et son arrivée en Europe : l'offre américaine avait été lancée le 17 juin , alors que l'offre française n'était arrivée que le 16 juillet . Il faut a priori s'attendre à un schéma similaire cette année, et il vous faudra donc patienter encore un peu si vous comptiez profiter de Back to School, qui est cumulable avec la remise de l'Apple Store éducation qui est de 10% sur les Macs et de 5% sur l'iPad Air et l'iPad Pro.La mise en place d'une carte cadeau peut être perçue comme une bonne nouvelle par les utilisateurs disposant déjà d'AirPods, mais on ne sait pas si l'offre française sera parfaitement identique à ce qui est proposé outre-Atlantique. En effet, les « Apple Gift Card » américaines sont à la fois valables sur le matériel et les différents services dématérialisés d'Apple, mais les cartes françaises « App Store & iTunes » ne sont pas valables sur le matériel. Suspense, donc.