Un capteur de fréquence cardiaque sur les AirPods Pro 2 ?

La seconde génération d'AirPods Pro aurait un design très proche des modèles actuels, selon les informations partagées par le site 52audio . Les zones noires destinées aux capteurs auraient une forme moins allongée, comme sur les AirPods 3, mais ces nouveaux modèles conserveraient bien leur fameuse tige externe contrairement à ce que suggèrent les rumeurs depuis de nombreux mois.Cette très légère évolution du design permettrait de loger un nouveau capteur qui serait capable de mesurer la fréquence cardiaque de l'utilisateur et ainsi transformer les écouteurs en assistant pour le suivi sportif. Ce capteur pourrait aussi être capable de mesurer la température de la peau, mais 52Audio n'est pas certain que cette fonctionnalité, pas forcément très fiable, soit finalement retenue.À l'intérieur, Apple améliorerait les performances de sa puce H1 qui permettrait également de gagner en autonomie. Le site ne parle pas de puce H2, mais ça y ressemble : il est également question d'une amélioration de la fonctionnalité Localiser et de la prise en charge de formats audio améliorés (plusieurs rumeurs tablent sur la prise en charge de l'audio sans perte ).Pour ce qui est du boîtier de charge, 52audio affirme qu'il adoptera un connecteur USB-C pour remplacer le format Lightning qu'Apple devrait abandonner dans les prochaines années. Le site entre ainsi en contradiction avec Ming-Chi Kuo, qui clamait le contraire le mois dernier. Le boîtier gérerait également une recharge plus rapide, et il intégrerait un petit haut-parleur pour être facilement localisé en cas de perte. Sur le côté, ce que nous pourrions prendre pour un dispositif d'attache pour une dragonne (déjà aperçu en octobre dernier ) serait en réalité un microphone utilisé dans le cadre d'une nouvelle fonctionnalité d'assistance à l'audition.Les nouveaux AirPods Pro seraient lancés d'ici la fin de l'année, sans doute à l'automne pour être disponible à temps pour les cadeaux des fêtes de fin d'année. Cette rumeur émise par 52Audio reste à prendre avec des pincettes, le site n'ayant pas un grand historique en la matière. Trois ans après la sortie des AirPods Pro de première génération, tout le monde s'accorde en tout cas sur la relative imminence de ces nouveaux modèles et il peut donc être intéressant d'attendre un peu si vous comptez investir dans de nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme.