Le futur CarPlay qui contrôle tout s'appellerait CarPlay+

En marge de la présentation d'iOS 16 à la WWDC, Apple a aussi montré une toute nouvelle version de CarPlay , son système qui permet à l'interface de l'iPhone de s'adapter aux écrans embarqués des voitures. Jusqu'ici, CarPlay s'est contenté d'ajouter une surcouche au système de divertissement et de navigation. Avec cette nouvelle version, Apple entend remplacer l'intégralité de l'interface du constructeur et tout contrôler, de l'affichage de la vitesse au pilotage des différents contrôles internes du véhicule, avec de nombreuses options de personnalisation.

La future version de CarPlay

C'est une évolution qui ne va pas plaire à tous les constructeurs, qui ne verront pas forcément d'un bon oeil la perte de contrôle sur l'interface de leurs véhicules. Même les marques qui ont été annoncées par Apple comme partenaires de ce nouveau CarPlay peuvent être sceptiques et ne proposer CarPlay qu'à cause de la pression de leurs clients. Aujourd'hui, 98% des voitures vendues aux États-Unis sont compatibles avec CarPlay, qui serait un critère d'achat important pour 79% des clients selon Apple

Les partenaires du futur CarPlay

Dans une interview récemment donnée à The Verge , le patron de Mercedes déclarait que ses clients étaient à la recherche d'uneIl concédait cependant queMais pour Ola Källenius, CarPlay ne peut pas tout remplacer :Certains constructeurs proposant CarPlay pourraient donc faire une croix sur cette nouvelle version, en tout cas dans un premier temps. Apple devrait donc différencier la version classique de CarPlay de cette future version plus complète, et une offre d'emploi de Cariad (filiale de Volkswagen) repérée par nos confrères de MacGeneration nous indique que cette version prendrait le nom de CarPlay+. Il est possible qu'il ne s'agisse que d'une dénomination temporaire, le suffixe "+" étant souvent associé à un abonnement payant, mais l'idée d'un nouveau nom paraît en tout cas très crédible. Nous n'en aurons en revanche pas la confirmation tout de suite, les premiers véhicules compatibles ne devant pas être annoncés avant la fin d'année 2023.