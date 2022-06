Un nouveau grand modèle de HomePod en fin d'année ?

Un nouveau grand modèle de HomePod devrait être commercialisé par Apple en fin d'année ou en début d'année prochaine, selon les sources de Mark Gurman. Le journaliste de Bloomberg affirme que ce nouveau HomePod, nom de code B620, auraitet que l'appareil intégrerait la même puce Apple S8 que la prochaine génération d'Apple Watch. Apple utiliserait un nouvel écran sur le haut de l'enceinte, et il y aurait eu des projets de fonctionnalités faisant appel au multi-touch mais Mark Gurman n'est pas en mesure de nous en dire plus.Mark Gurman rejoint ainsi Ming-Chi Kuo qui évoquait aussi un nouveau modèle de HomePod le mois dernier. Ces rumeurs surviennent alors qu'une nouvelle référence de HomePod vient justement d'être dénichée dans les entrailles d'iOS 16, preuve qu'un nouveau modèle est bien en développement et que sa sortie est plutôt proche. Voilà qui pourrait donc nous mener à l'automne, à temps pour les fêtes de fin d'année, mais Mark Gurman n'y croit pas trop et mise plutôt sur une sortie l'année prochaine.Assez peu populaire, le HomePod original a été retiré de la vente l'année dernière et il n'y a pour le moment plus que le HomePod mini au catalogue. Il est probable que le HomePod de seconde génération offre des fonctionnalités plus riches (par exemple avec l'intégration de la puce Apple U1), mais Apple devra particulièrement faire attention au tarif si elle ne veut pas rééditer le four du modèle de première génération, qui était vendu 329 € (le HomePod mini coûte 99 €).