La puce Apple A14 pour l'Apple TV cette année ?

L'Apple TV devrait recevoir une petite mise à jour matérielle cette année, selon les sources de Mark Gurman. Le journaliste de Bloomberg affirme que le boîtier passerait de la puce Apple A12 à la puce Apple A14, ce qui lui permettrait de muscler ses capacités pour le jeu vidéo. On ne sait pour le moment pas si le nouvel Apple TV, nom de code J255, évoluerait sur d'autres plans. L'annonce devrait avoir lieu cet automne.Le mois dernier, l'analyste Ming-Chi Kuo évoquait le lancement d'un Apple TV moins cher d'ici la fin de l'année, et une nouvelle télécommande Siri Remote a depuis été dénichée dans les entrailles de tvOS 16 . Le modèle d'entrée de gamme, qui ne prend aujourd'hui pas en charge la 4K, semble voué à la disparition (on l'espère tout du moins...) et Apple pourrait alors proposer deux modèles plus ou moins puissants, possiblement avec deux modèles de télécommandes plus ou moins évoluées.