L'iPad 10 basculerait bien sur un connecteur USB-C

La prochaine génération d'iPad d'entrée de gamme basculerait bien sur un connecteur standard USB-C en lieu et place du connecteur propriétaire Lightning, selon les sources de Mark Gurman. Le journaliste de Bloomberg confirme essentiellement les récentes allégations de 9To5Mac selon qui l'iPad 10 passerait de la puce Apple A13 à la puce Apple A14, et de la 4G à la 5G pour ses déclinaisons cellulaires. Il précise que l'annonce aurait lieu cet automne.L'iPad 10,2" serait donc le dernier modèle d'iPad à basculer sur le connecteur USB-C, ce qui lui permettra d'offrir une plus grande compatibilité avec les différents périphériques mais également des débits plus importants et pourquoi pas la recharge rapide. Le cas du stylet d'Apple n'est pas abordé : l'Apple Pencil de première génération se recharge via Lightning et ne serait donc pas compatible avec ce nouvel iPad, mais l'Apple Pencil 2 qui se recharge par induction nécessiterait de modifier le design pour que le châssis de l'iPad ait des tranches plates.Notez que contrairement à 9To5Mac, Mark Gurman ne parle pas de l'écran : plusieurs rumeurs envisagent en effet le passage de 10,2" à 10,5" en rognant sur les marges autour de la dalle, ce qui serait l'ultime évolution de ce design rectangulaire avant l'inévitable bascule sur un écran aux bords arrondis comme sur l'iPad Air. Le suspense reste donc entier sur ce point.