Apple Watch Series 8 : un processeur Apple S8 inchangé ?

La future puce Apple S8 qui équipera l'Apple Watch Series 8 aurait les mêmes spécifications que le modèle S7 actuel, qui était également identique à la puce Apple S6 de l'année dernière. Selon les sources de Mark Gurman sur Bloomberg , Apple ne ferait pas évoluer le processeur de l'Apple Watch cette année et c'est seulement avec la puce Apple S9 prévue l'année prochaine qu'il y aurait des évolutions significatives.La puce S8 devrait tout de même présenter des avancées, sans quoi il n'y aurait pas de changement dans la numérotation, mais celles-ci ne concerneraient pas le processeur en lui-même. Rappelons que la puce principale de l'Apple Watch est un SoC , un système sur puce qui regroupe d'autres fonctions en plus du processeur : stockage, communications sans fil, capteurs, etc.Pour ce qui est de la gamme qui sera présentée en septembre, Mark Gurman promet toujours trois modèles différents : l'Apple Watch Series 8, une mise à jour de l'Apple Watch SE qui pourrait intégrer la puce S8 (au lieu de la puce S5 aujourd'hui), et un nouveau modèle destiné aux sports extrêmes avec un matériau situé entre le caoutchouc et la gomme, un peu comme sur les montres G-Shock de Casio. L'Apple Watch Series 3 prendrait sa retraite, alors que l'Apple Watch SE actuelle pourrait reprendre son positionnement tarifaire.Les nouveautés de l'Apple Watch Series 8 restent à ce jour plutôt inconnues. Il y a eu des rumeurs sur un capteur de température corporelle mais sans certitude, des évolutions des capteurs actuels pour mieux suivre l'activité du sommeil, et l'hypothétique évolution du design avec un châssis aux bords plats qui n'a pas été corroborée par les grands noms de la rumeur. Il faudra attendre la présentation des nouveaux modèles pour découvrir les nouveautés, mais nous nous dirigeons vraisemblablement vers une mise à jour assez mineure cette année.