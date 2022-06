MacBook Pro M2 : le SSD de 256 Go est moins rapide

Le nouveau MacBook Pro M2 d'entrée de gamme, avec 256 Go de stockage, n'intègre pas un SSD aussi véloce que l'ancien modèle. Plusieurs testeurs ont découvert un net recul des performances, avec un SSD qui pointe à 1,5 Go/s en lecture et en écriture alors que le SSD de l'ancien modèle avec puce M1 pouvait atteindre 2,9 Go/s en lecture et 2,2 Go/s en écriture. C'est notamment le cas du youtubeur Max Tech , qui a démonté l'ordinateur pour tenter d'y voir plus clair.

Sur le MacBook Pro M2 de 256 Go

La réponse est immédiatement visible au démontage du MacBook Pro M2 : il n'y a plus qu'un seul module de stockage de 256 Go, là où le MacBook Pro M1 embarquait deux modules de 128 Go qui fonctionnaient en parallèle et qui permettaient d'augmenter les performances. En ouvrant le MacBook Pro M2, on peut voir que les connecteurs du second module sont toujours là, mais ils ne sont utilisés que sur les modèles plus haut de gamme avec un minimum de 512 Go de stockage.

Sur le MacBook Pro M1 de 256 Go

On ne connaît pas les raisons de ce changement mais il y a de bonnes chances qu'elles soient économiques. C'est en tout cas une déception pour le nouveau MacBook Pro 13,3" d'entrée de gamme : les débits restent tout à fait corrects, mais c'est un recul inattendu pour une machine qui a le suffixe « Pro » dans son nom. En toute logique, on peut d'ailleurs s'attendre au même retour en arrière sur le futur MacBook Air M2 d'entrée de gamme qui sortira dans le courant du mois de juillet et c'est un point que les testeurs s'empresseront de vérifier.