L'iMac ferait bien l'impasse sur la puce Apple M2

Maintenant qu'Apple a annoncé ses MacBook Air et MacBook Pro 13,3" équipés de la puce M2, quels seront les prochains Macs à adopter cette puce de seconde génération ? Selon les sources de Mark Gurman sur Bloomberg , il devrait y avoir un nouveau Mac mini mais pas d'iMac : le tout-en-un d'Apple resterait inchangé jusqu'à l'arrivée de la puce Apple M3 l'année prochaine. Déjà en développement, le nouvel iMac aurait pour nom de code J433 mais Mark Gurman n'est pas en capacité de nous en dire plus pour l'instant.Bien moins populaire que les MacBooks, l'iMac 24" ne devrait visiblement pas bénéficier de renouvellements aussi fréquents que les ordinateurs portables d'Apple et le modèle actuel devrait donc rester au catalogue encore de nombreux mois, peut-être plus d'un an. Les acheteurs potentiels pourront au moins bénéficier de remises généreuses chez les revendeurs : il n'est pas rare que les rabais passent la barre des 10%, notamment sur les modèles haut de gamme ( voir notre comparateur ). Pour ce qui est d'un hypothétique modèle plus grand qui intégrerait une puce Apple M3 Pro, quelques rumeurs l'ont évoqué mais nous n'avons pas de signe réellement probant pour le moment.