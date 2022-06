Le PCIe 7.0 va encore doubler les débits

Maintenant que le PCIe 6.0 a été finalisé , le PCI Special Interest Group a annoncé le début des travaux sur l'évolution suivante. Le PCIe 7.0 doublera une nouvelle fois la bande-passante qui passera à 512 Go/s sur seize lignes, ou 32 Go/s par ligne, avec diverses améliorations sur le front de la latence et de l'efficacité énergétique tout en maintenant la compatibilité avec les précédentes normes. Le consortium vise une finalisation du PCIe 7.0 en 2025 pour de premières utilisations aux alentours de 2028.Le PCIe 7.0 permettra d'accompagner l'évolution des débits à la fois des périphériques (on attend la présentation du Thunderbolt 5 qui offrira des débits de 80 Gbit/s) et des composants internes de nos ordinateurs. Mais comme toujours avec le PCI Express, tout se prépare avec de nombreuses années d'avance : les Macs n'en sont aujourd'hui qu'au PCIe 4.0 qui plafonne à 64 Go/s (4 Go/s par ligne), l'adoption du PCIe 5.0 se faisant toujours attendre.