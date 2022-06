La production de l'iPhone 14 va bientôt commencer

La production de la gamme d'iPhone 14 va bientôt commencer. Le South China Morning Post nous apprend aujourd'hui que Foxconn, sous-traitant d'Apple en charge de l'assemblage des nouveaux smartphones, a commencé à mettre en place son traditionnel système de bonus pour attirer le surplus de main d'oeuvre dont il a besoin pour la période estivale. Hier, DigiTimes indiquait que les différents fournisseurs d'Apple avaient commencé à envoyer leurs nouveaux composants à Foxconn pour l'assemblage final. Tout semble donc en place pour une présentation en septembre, comme d'habitude.La gamme de cette année devrait être composée de quatre modèles, mais pas avec les mêmes tailles que les deux précédentes éditions. Apple n'aurait en effet pas été satisfaite des ventes de l'iPhone mini et mettrait fin à cette diagonale de 5,4". À l'inverse, Apple identifierait une demande grandissante pour les grands modèles et il y aurait pour la première fois un iPhone doté d'un très grand écran de 6,7" dans la gamme classique. Il y aurait ainsi deux modèles de 6,1" (iPhone 14 et iPhone 14 Pro) et deux de 6,7" (iPhone 14 Max et iPhone 14 Pro Max).

Visuel par @theapplehub

Cette nouvelle gamme a déjà fait l'objet de nombreuses rumeurs, et on dispose même de multiples schémas industriels nous montrant les nouveaux modèles sous toutes leurs coutures. Le design global ne devrait pas beaucoup évoluer pour les modèles classiques, toujours avec deux appareils photos protubérants à l'arrière et la classique encoche pour les capteurs à l'avant. Pour les modèles Pro, il y aurait toujours les trois appareils photos à l'arrière mais ils seraient encore plus imposants que sur les précédents modèles, et l'encoche à l'avant serait remplacée par un système de double poinçon. Les marges autour de l'écran pourraient également être légèrement réduites

Rendu d'iPhone 14 Pro par Ian Zelbo

Pour ce qui est des nouveautés techniques, Apple devrait beaucoup en faire pour les modèles Pro avec la puce Apple A16 qui pourrait leur être exclusive (les modèles classiques gagnant 2 Go de RAM mais restant sur la puce Apple A15), un nouvel appareil photo grand-angle qui passerait de 12 à 48 mégapixels , et un écran OLED toujours allumé pour l'affichage de l'heure et des widgets. Pour toute la gamme, il devrait y avoir une bien meilleure caméra frontale et d'autres améliorations pour les appareils photos, la prise en charge du Wi-Fi 6E , et diverses améliorations de composants comme un modem 5G plus performant et plus efficient pour gagner en autonomie.Comme chaque année, Apple devrait profiter de la sortie de ses nouveaux modèles pour réorganiser sa gamme. L'iPhone 11 devrait ainsi sortir du catalogue, alors qu'une sélection d'iPhone 12 et 13 restera en vente à des prix plus contenus (la taille mini ne disparaîtra ainsi pas complètement). Quels que soient vos besoins, quelles que soient vos attentes, il devient donc intéressant d'attendre le mois de septembre pour investir dans un nouveau modèle d'iPhone si votre achat n'est pas urgent (casse, vol, etc.).Notez cependant que le cycle de l'iPhone est bien rodé : les modèles de la gamme actuelle ont bénéficié de remises croissantes ces derniers mois et les offres promotionnelles sont fréquentes chez les revendeurs (voir notre comparateur de prix ). Si vous pouvez bénéficier d'une bonne promo sur un iPhone 12 ou 13 maintenant, sachez qu'il n'y aura pas forcément beaucoup mieux en septembre, d'autant qu'il n'est pas impossible qu'Apple profite de la sortie des nouveaux modèles pour adapter sa grille tarifaire à la faiblesse de l'euro face au dollar et donc afficher des prix moins avantageux en Europe.