Le développement du modem 5G d'Apple prendrait du retard

Apple développe ses propres modems 5G suite au rachat de l'activité de modems d'Intel en 2019, afin de créer les puces les plus adaptées à ses besoins tout en faisant des économies sur le long terme. Ces travaux ont été officialisés par Johny Srouji en 2020, et l'accord entre Apple et Qualcomm prévoit la fourniture de modems Snapdragon jusqu'en 2024 , la dernière tranche étant optionnelle.Selon les sources de Ming-Chi Kuo , analyste réputé aux sources bien renseignées, la mise au point du premier modem 5G d'Apple prendrait du temps, plus que prévu en tout cas. L'analyste se permet d'ailleurs de parler d'échec, même s'il précise que les travaux devraient continuer. L'échéance aurait quoi qu'il en soit été repoussée, et Apple devrait ainsi continuer à faire appel aux services de Qualcomm encore quelques temps.Cette année, c'est le modem Snapdragon X65 qui devrait faire ses débuts sur l'iPhone 14, avec des débits qui passeront de 7 Gbit/s à 10 Gbit/s et diverses optimisations pour améliorer la réception tout en consommant moins d'énergie. L'année prochaine, l'iPhone 15 devrait ainsi intégrer le futur Snapdragon X70 , qui améliorera le débit ascendant à 3,5 Gbit/s au lieu de 3 Gbit/s et qui améliorera la latence et la qualité de la connexion tout en faisant de nouvelles économies d'énergie. Pour l'iPhone 16 en 2024, on n'en sait encore trop rien mais il y a donc de bonnes chances qu'Apple rempile avec Qualcomm avec le successeur du Snapdragon X70 qui n'a pas encore été annoncé.