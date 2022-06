iPadOS 16 : un concentrateur HomeKit mais pas Matter

La semaine dernière, un message d'erreur déniché dans la version bêta d'iPadOS 16 prévenait qu'il n'était plus possible d'utiliser un iPad en tant que concentrateur HomeKit avec cette version du système. Un représentant d'Apple vient de donner plus de détails à The Verge avec une bonne nouvelle :Mais il y a un mais :

L'application Maison sur iPadOS 16

Apple fait a priori référence à la prise en charge annoncée du nouveau standard Matter , qui nécessitera vraisemblablement un changement dans le fonctionnement de l'application Maison. C'est encore un peu confus et cela n'explique pas en quoi l'iPad ne pourrait plus être utilisé en tant que concentrateur, mais c'est au moins un soulagement pour les utilisateurs qui utilisent une tablette en tant que hub HomeKit et qui ne comptent pas changer leurs habitudes avec l'arrivée d'iPadOS 16 en septembre.