L'Apple Gift Card, carte cadeau à tout faire d'Apple, lancée en France

Jusqu'ici, Apple proposait deux types de cartes cadeaux : les cartes App Store & iTunes que l'on pouvait trouver un peu partout et qui étaient valables sur les services dématérialisés de la marque, et les cartes Apple Store qui étaient exclusivement disponibles dans les boutiques d'Apple et qui permettaient d'acheter du matériel. Apple avait unifié ses cartes aux États-Unis en juillet 2020 avec la mise en place de l'Apple Gift Card, valable à la fois sur les services et le matériel. Cette évolution tant attendue est enfin en place en France aujourd'hui !Apple vient en effet de lancer ses Apple Gift Cards en France , sans traduction en français.: les Apple Gift Cards permettent d'acheterBref, c'est la carte cadeau universelle pour le matériel, le logiciel et les services d'Apple, valable à la fois en ligne et dans les boutiques officielles de l'enseigne. Il y a trois montants standard à 25 €, 50 € et 100 €, mais il est également possible de choisir le montant de son choix entre 10 € et 150 €, la carte étant ensuite envoyée par e-mail.Ces nouvelles cartes cadeaux représentent une bonne nouvelle pour les utilisateurs, l'ancien système étant souvent source de confusion. C'est également de bon augure dans le cadre de la mise en place prochaine de l'opération Back to School en France. Apple vient en effet de lancer cette offre aux États-Unis , et c'est désormais une Apple Gift Card et non plus des AirPods qui est offerte aux étudiants. Avec ces nouvelles cartes, tout le monde devrait donc être content.