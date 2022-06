Le Mac mini M2, c'est pour quand ?

Lorsque Apple a dévoilé sa puce M1 en novembre 2020, trois Macs y ont eu droit dans la foulée : le MacBook Air, le MacBook Pro 13,3" et le Mac mini. Pour la puce M2 dévoilée au début de ce mois, Apple a bien mis à jour le MacBook Air et le MacBook Pro 13,3" , mais pas le Mac mini. En avril, un nouveau modèle de Mac mini s'est fait repérer dans le logiciel interne du nouvel écran Studio Display d'Apple : c'est bien la preuve qu'une révision est dans les tuyaux. Alors, c'est pour quand ?Si on en croit les rumeurs , Apple préparerait deux versions de ce futur Mac mini : une avec la puce M2 et une autre avec la puce M2 Pro. C'est assez logique : il manque effectivement un modèle avec une puce "Pro" pour remplacer le Mac mini haut de gamme qui intègre toujours un processeur d'Intel, mais aussi pour combler le trou entre le Mac mini et le Mac Studio qui est directement équipé d'une puce M1 Max encore plus puissante. Si cette indiscrétion est vraie, alors nous avons l'indice qui nous manquait jusqu'ici : le Mac mini ne devrait pas évoluer avant que la puce Apple M2 Pro soit disponible.Apple n'a pas pu bénéficier des 3 nanomètres de TSMC pour sa puce M2, mais cette nouvelle finesse de gravure devrait bien être au point en fin d'année et Apple devrait y faire appel pour ses futures puces M2 Pro et M2 Max. Si un des nouveaux Mac mini intègre la puce M2 Pro, alors il ne sortira pas avant la fin de cette année 2022. Nous approchons d'ailleurs d'une échéance importante : en novembre 2022, cela fera deux ans que la transition vers l'architecture Apple Silicon a débuté, et Apple avait bien précisé que cette transition durerait à peu près deux ans... Il ne serait ainsi pas étonnant qu'Apple achève cette transition cet automne avec la présentation du nouveau Mac Pro et du nouveau Mac mini haut de gamme, même si un retard nous menant au printemps 2023 est toujours possible.Le Mac mini M1 devrait donc rester au catalogue encore quelques mois, et il n'est d'ailleurs pas exclu qu'Apple conserve la puce M1 sur son futur modèle d'entrée de gamme si les modèles M2 et M2 Pro offrent des prestations plus généreuses et donc plus chères. Il devient donc intéressant d'attendre, surtout si vous comptez acheter un Mac mini plus musclé que le modèle M1 actuel, mais sachez donc que la révision est encore relativement lointaine et que les modèles équipés d'une puce Pro seront forcément plus onéreux. Si vous comptez investir sans attendre, n'oubliez pas que vous pouvez régulièrement retrouver les modèles M1 en promotion chez les revendeurs