iFixit : le MacBook Pro M2, un recyclage du MacBook Pro M1

Service minimum pour le MacBook Pro 13,3" avec puce M2 : le démontage d'iFixit montre qu'Apple s'est globalement contentée de remplacer la puce M1 par la puce M2 et de ne plus utiliser qu'un module unique de 256 Go au lieu de deux modules de 128 Go sur le modèle d'entrée de gamme, ce qui a pour résultat d'offrir des débits moins rapides sur ce modèle. Découverte étonnante, le MacBook Pro M2 arbore le même numéro de modèle (A2338) que le MacBook Pro M1 : c'est le numéro EMC (8162 au lieu de 3578) qui permet de les différencier de l'extérieur. Le youtubeur Marques Brownlee a même découvert qu'Apple utilise la boîte d'un MacBook Pro M1 sur laquelle un sticker avec les nouvelles spécifications techniques recouvre les anciennes...

MacBook Pro M1 à droite, MacBook Pro M2 à gauche

En bref, Apple a recyclé son MacBook Pro M1 et les cartes mères sont ainsi parfaitement interchangeables. iFixit a tenté la transplantation (tout comme Luke Miani ), y compris en remplaçant le module de Touch ID, mais le MacBook Pro M1 mis à jour avec la puce M2 ne reconnaît alors plus son clavier et son trackpad : il y a des barrières logicielles empêchant ce type d'opération dont on peine à voir l'intérêt, à part celui de mettre les bâtons dans les roues des réparateurs.