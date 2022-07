Le Mac Studio arrive en version reconditionnée sur le Refurb Store

Un peu plus de trois mois après sa sortie, le Mac Studio a fait une toute première apparition sur le Refurb Store cette nuit. Les pages dédiées aux versions reconditionnées du Mac Studio ont étonnamment été retirées depuis, mais on a bien pu découvrir les tarifs entre temps : les prix démarrent à 2 069 € au lieu de 2 299 € sur l'Apple Store classique. Comme pour le MacBook Pro avec puce M1 Pro , Apple a donc réduit la remise des produits reconditionnées, autrefois toujours de 15% mais désormais de seulement 10% sur certains modèles.La garantie des machines issues du Refurb Store étant strictement identique à celle des produits parfaitement neufs, la remise reste bonne à prendre même si elle est décevante. Mais pour certains utilisateurs, ces versions reconditionnées pourraient avoir un autre argument : leur disponibilité immédiate, alors qu'il y a toujours jusqu'à deux mois d'attente pour la commande d'un modèle neuf avec puce M1 Ultra sur l'Apple Store . On guettera donc leur retour dans les prochains jours...