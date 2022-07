Apple veut-elle vider ses stocks d'Apple TV ?

Apple vient de lancer une offre très inhabituelle aux États-Unis : pour tout Apple TV HD ou 4K acheté d'ici au 14 juillet, le client recevra une carte cadeau Apple d'une valeur de 50 dollars. Il ne s'agit pas seulement d'un crédit valable sur l'App Store, mais bien d'une Apple Gift Card en bonne et due forme qui peut être utilisée pour acheter du matériel. Les offres de ce type sont rarissimes et on peut donc se demander si Apple ne cherche pas à accélérer l'écoulement de ses stocks.Cette offre survient en effet alors qu'émergent des rumeurs au sujet d'un nouveau modèle d'Apple TV qui serait lancé d'ici la fin de l'année et qui intègrerait la puce Apple A14 au lieu de la puce Apple A12 sur le modèle 4K actuel. Il y a également eu des rumeurs concernant un modèle moins cher , et une nouvelle télécommande Siri Remote a été repérée au sein de la version bêta de tvOS 16, dont la sortie est attendue pour cet automne. Les indices commencent à s'accumuler...