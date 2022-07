Pas de capteur de fréquence cardiaque sur les AirPods Pro 2

La semaine dernière, le site 52audio affirmait que les futurs AirPods Pro 2 seraient dotés d'un nouveau capteur capable de mesurer la fréquence cardiaque de l'utilisateur ainsi que de la température de sa peau. Mais selon les sources souvent bien renseignées de Mark Gurman sur Bloomberg , ce ne devrait pas être le cas : Apple aurait bien testé la fonctionnalité mais elle n'aurait pas été retenue pour la mise à jour attendue cette année. Un tel capteur pourrait bien voir le jour, mais plus tard.En dehors d'un très léger redesign qui se rapprocherait des AirPods 2 en maintenant la tige externe, les AirPods Pro 2 devraient intégrer une nouvelle puce Apple H2 qui améliorerait les performances sans fil et permettraient d'allonger l'autonomie. Une des grandes nouveautés logicielles permises par ces nouveaux modèles pourrait être la prise en charge de l'audio sans perte . Le boîtier de recharge pourrait également évoluer avec une recharge plus rapide, un petit haut-parleur facilitant la localisation en cas de perte, un micro qui servirait dans le cadre d'une nouvelle fonctionnalité d'assistance à l'audition, et le site 52audio clame également que le connecteur Lightning serait remplacé par un connecteur USB-C. La présentation de ces nouveaux modèles est attendue d'ici l'automne.