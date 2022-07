L'Apple Watch Series 8 serait capable de détecter la fièvre

C'est Ming-Chi Kuo qui avait révélé l'information en premier il y a deux mois : l'Apple Watch Series 8 serait dotée d'un thermomètre, ou tout du moins d'un « capteur de température corporelle ». L'analyste affirmait alors que c'était une nouveauté qui aurait dû sortir dès l'année dernière avec l'Apple Watch Series 7, mais Apple n'aurait alors pas été satisfaite de la qualité de l'algorithme. Le capteur serait influencé par la température extérieure et la température de la peau varie fréquemment : il faudrait une bonne dose de logiciel pour compenser les différentes variations et obtenir un relevé fiable.Selon Mark Gurman sur Bloomberg , l'Apple Watch Series 8 serait bien équipée d'un nouveau capteur et iI est bien question de température de la peau. Seulement, ce capteur ne serait effectivement pas suffisamment fiable pour donner une température précise à n'importe quel moment : Apple se contenterait de détecter la fièvre, sans donner plus de détails et invitant l'utilisateur à utiliser un thermomètre médical ou prendre rendez-vous chez le médecin pour avoir une mesure précise. Mark Gurman avait déjà évoqué la possibilité d'une fonctionnalité permettant aux femmes de mieux suivre leurs cycles et leurs périodes de fertilité, mais ce n'est visiblement plus au programme.

Les capteurs de l'Apple Watch Series 6

Pour le moment, les autres nouveautés de l'Apple Watch Series 8 sont assez floues. Le processeur de la puce Apple S8 serait inchangé mais Apple pourrait faire évoluer certains composants, notamment ceux en charge des communications sans fil. Mark Gurman mentionne la possibilité qu'il y ait de nouveaux écrans possiblement plus lumineux sur des modèles haut de gamme, mais c'est à peu près tout pour l'instant. Il y a bien eu quelques rumeurs parlant d'une évolution du design avec un châssis aux bords plus plats, mais aucun des principaux spécialistes du secteur n'a confirmé l'information.Rappelons qu'Apple pourrait dévoiler pas moins de trois nouveaux modèles cette année : l'Apple Watch Series 8 en haut de gamme, un nouveau modèle dédié aux sports extrêmes avec un châssis dans un matériau qui se situerait entre le caoutchouc et la gomme, et une mise à jour de l'Apple Watch SE pour lui intégrer la puce Apple S8 (au lieu de la puce Apple S5). L'Apple Watch Series 3 serait quant à elle mise à la retraite.