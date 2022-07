iMac Pro : il faudra attendre la puce M3 Pro

Lancé en avril 2021 , l'iMac 24" avec puce M1 pourrait ne pas être renouvelé avant l'année prochaine : selon Mark Gurman, le tout-en-un d'Apple ferait l'impasse sur la puce M2 et attendrait la sortie de la puce M3 en 2023 pour recevoir une mise à jour. Dans sa newsletter Power On sur Bloomberg , Mark Gurman affirme qu'Apple plancherait toujours sur un plus grand modèle doté de puces plus puissantes. Mais là aussi, il faudrait se montrer patient : l'iMac Pro pourrait intégrer les puces M3 Pro et M3 Max qui ne devraient pas être disponibles avant la fin d'année 2023 au plus tôt.

Concept d'iMac Pro par MacRumors

En mars dernier, Apple a retiré l'iMac 27" de la vente sans dévoiler de remplaçant pour ce grand modèle. Il reste possible de combiner un Mac mini ou un Mac Studio avec l'écran Studio Display, mais il y a un public qui apprécie l'intégration de l'ordinateur à l'écran que propose l'iMac et qui souhaiterait un modèle plus haut de gamme que l'iMac 24" actuel, avec un écran plus grand, les technologies Mini-LED (vrais noirs) et ProMotion (120 Hz), sans oublier un processeur plus musclé comme sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Ce public semble cependant suffisamment restreint pour qu'Apple se permette de le délaisser pendant plus d'un an.