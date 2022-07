Une troisième taille d'Apple Watch Series 8, plus grande ?

Il y aurait une nouvelle taille d'Apple Watch cette année. L'analyste Ross Young n'en démord pas : il avait déjà évoqué trois diagonales au lieu de deux pour l'Apple Watch Series 8 dès octobre dernier , et il affirme désormais que la nouvelle taille d'écran serait de 1,99 pouces. Aujourd'hui, l'Apple Watch Series 7 de 41 mm arbore un écran de 1,691 pouces, et le modèle de 45 mm dispose d'un écran de 1,901 pouces. Ross Young est un spécialiste des écrans et il dispose souvent de bonnes informations : c'est notamment lui qui avait anticipé avec justesse le récent passage de 13,3" à 13,6" du MacBook Air.La différence de 0,089 pouce (2,26 mm) entre les deux grands modèles d'Apple Watch représente une augmentation de la diagonale de 5%, notable mais pas forcément suffisante pour se démarquer clairement. À titre de comparaison, il y a 0,21 pouce (5,33 mm) de différence entre les deux modèles existants. Reste l'hypothèse que cette nouvelle diagonale corresponde à l'écran de l'Apple Watch dédiée aux sports extrêmes , avec un nouveau matériau entre la gomme et le caoutchouc, et possiblement un nouveau design ( aux bords plats ? ) qui pourrait permettre de loger un écran légèrement plus grand dans un châssis de taille contenue. Ross Young ne nous en dit cependant pas plus et on ne peut ainsi que spéculer à ce stade.