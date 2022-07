Puces M2 : Apple prépare trois nouveaux Mac Studio

Apple a dans ses cartons trois nouveaux modèles de Mac Studio. Le développeur Pierre Blazquez en a fait la découverte dans un fichier issu d'un logiciel d'Apple, qui renferme des références à trois Mac Studio numérotés « Mac14,5 », « Mac14,6 » et « Mac14,8 ». Le fichier ne permet pas d'en savoir plus mais c'est tout de même intéressant : au-delà de la confirmation que de nouveaux modèles sont dans les tuyaux, ce qui était assez évident, c'est le nombre de références qui intrigue. En effet, il n'y a aujourd'hui que deux modèles avec les puces M1 Max et M1 Ultra... Pour la seconde génération de Mac Studio, il y en aurait donc un supplémentaire.

Le Mac mini et le Mac Studio

Reste à savoir de quoi il s'agira : Apple pourrait en effet prendre deux directions différentes, soit en créant un modèle plus abordable avec la puce M2 Pro, soit en créant un modèle encore plus puissant avec la future puce M2 Extreme qui pourrait être présentée avec le prochain Mac Pro . Jusqu'ici, c'est plutôt le Mac mini qui tenait la corde pour l'intégration de la puce M2 Pro dans un Mac de bureau, mais après tout pourquoi pas. Un nouveau modèle de Mac mini avec puce M2 a d'ailleurs déjà été repéré , et il n'y en a qu'un seul... Ce n'est en tout cas qu'une hypothèse à ce stade. Quoi qu'il en soit, le Mac Studio actuel est encore très récent : présenté en mars 2022 , il a encore de beaux jours devant lui et la révision n'est pas attendue avant l'année prochaine.