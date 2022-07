Le Mac Pro avec puce Apple Silicon présenté cet automne ?

C'est le dernier Mac à ne pas avoir entamé la transition vers l'architecture Apple Silicon : le Mac Pro de 2019 attend toujours son successeur. Lors de la présentation du Mac Studio en mars dernier, John Ternus avait bien mentionné le Mac Pro pour rassurer ceux qui pensaient que le Mac Studio serait son remplaçant :, avait-il déclaré à propos de la transition vers Apple Silicon.John Ternus avait également précisé que la puce M1 Ultra serait la dernière représentante des puces Apple Silicon de première génération : le Mac Pro passera donc directement à des puces de génération M2. Lors de la présentation du projet Apple Silicon en 2020, Tim Cook avait annoncé que la transition se ferait en deux ans environ : voilà qui nous amène au mois de novembre 2022. L'échéance approche !Selon les sources du journaliste Mark Gurman , généralement bien renseigné, la puce M2 Ultra aurait 24 coeurs (avec 48 ou 64 coeurs graphiques), au lieu de 20 coeurs (avec 48 ou 64 coeurs graphiques) pour la puce M1 Ultra du Mac Studio. Une nouvelle puce rassemblant deux M2 Ultra, qu'il surnomme M2 Extreme, grimperait quant à elle à 48 coeurs (avec 96 ou 128 coeurs graphiques). Ces nouvelles puces bénéficieraient de la gravure de 3 nanomètres de TSMC, ce qui permettrait d'éviter l'explosion énergétique et de contenir la taille des puces.Pour le reste, on ne sait encore rien dude ce futur Mac Pro, qui sera forcément moins modulaire que son prédécesseur. La RAM et le GPU sont en effet directement intégrés à la puce principale, et il y a peu de chances qu'Apple déporte le stockage sur des modules remplaçables par l'utilisateur. On ne demande cependant qu'à être positivement surpris !Si vous avez besoin d'un Mac doté d'une grande puissance sans pouvoir attendre le prochain Mac Pro, vous avez aujourd'hui deux solutions : soit opter pour un Mac Studio avec une puce M1 Max ou M1 Ultra, soit basculer sur un MacBook Pro 14 ou 16 pouces mais qui sera limité aux puces M1 Pro et M1 Max.