Une mise à jour logicielle pour la... Siri Remote

C'est une mise à jour logicielle inhabituelle qui a été mise en place par Apple hier soir : elle concerne la télécommande Siri Remote, le récent modèle en aluminium qui remonte à avril 2021 . Le logiciel interne de cette télécommande est discrètement passé de la version 9M6772 à la 10M1103, a repéré MacRumors . Dans les réglages de l'Apple TV, il affiche la version 0x0070, au lieu de 0x0061 auparavant.On ne sait pas quelles sont les améliorations apportées par cette mise à jour logicielle, mais il s'agit sans doute de comblement de bugs. Il arrive que la Siri Remote se comporte de manière quelque peu fantaisiste pendant la navigation, notamment pendant le défilement qui peut soudainement s'affoler et emmener l'utilisateur bien plus loin que prévu. Peut-être s'agit-il d'un des pépins qui est corrigé par le nouveau firmware... Apple n'a en tout cas pas communiqué la liste des changements. Pour ce qui est de l'installation de la mise à jour, celle-ci est automatique et ne peut pas être déclenchée manuellement.