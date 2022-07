iPhone : Apple devrait réserver ses dernières puces aux modèles Pro

Cela fait quelques mois que les rumeurs se suivent et se ressemblent : la future puce Apple A16 devrait être réservée à l'iPhone 14 Pro, l'iPhone 14 classique se contentant d'une version révisée de la puce Apple A15 avec 6 Go de RAM au lieu de 4 Go aujourd'hui. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo , ce changement aurait été savamment calculé à Cupertino : il permettrait de donner plus d'attrait aux modèles les plus onéreux de la gamme. Pour le second semestre de 2022, Apple espérerait ainsi vendre 55% à 60% de modèles Pro contre 40% à 50% auparavant. Apple aurait bien sûr ajusté ses commandes, notamment d'appareils photos, en fonction de ces prévisions revues à la hausse.Ming-Chi Kuo indique qu'Apple compterait bien poursuivre cette stratégie avec les futures gammes d'iPhone et il ne faudrait donc plus s'attendre à l'intégration des toutes dernières puces ni dans la gamme classique, ni dans des modèles d'entrée de gamme comme l'iPhone SE, en tout cas pas avec moins d'un an de décalage. La gamme d'iPhone 14, composée de quatre modèles, doit être dévoilée en septembre