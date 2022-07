Le MacBook Air M2 en précommande vendredi, sortie le 15 juillet

Les précommandes du MacBook Air avec puce M2 seront lancées ce vendredi 8 juillet à 14 heures sur l'Apple Store ainsi que chez les principaux revendeurs officiels, vient d'annoncer Apple dans un communiqué de presse . Les premières livraisons auront lieu une semaine plus tard : la sortie officielle est fixée au vendredi 15 juillet, trois semaines après la sortie du MacBook Pro 13,3" doté de la même puce M2.Comme déjà annoncé, les tarifs seront de 1 499 € pour le modèle intégrant 256 Go de stockage et de 1 849 € pour le modèle avec un SSD de 512 Go, le second modèle bénéficiant d'une puce M2 avec deux coeurs graphiques supplémentaires (dix au lieu de huit) et d'un chargeur avec deux ports USB-C au lieu d'un seul. Il y aura également des options pour monter à 16 Go (+230 €) ou 24 Go (+460 €) de RAM, ou 1 To (+230 €) ou 2 To (+690 €) de stockage.