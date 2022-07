Apple annonce un mode Isolement pour les utilisateurs à risque

Messages

La majorité des pièces jointes des messages est bloquée, et certaines fonctionnalités ne sont plus disponibles.



FaceTime

Les appels FaceTime entrants de personnes que vous n'avez pas déjà appelées sont bloqués.



Navigation web

Certaines technologies et fonctionnalités de navigation sont bloquées.



Albums partagés

Les albums partagés sont retirés de l'application Photos, et les nouvelles invitations à des albums partagés seront bloquées.



Connexions aux appareils

Les connexions filaires avec un autre appareil ou un accessoire lorsque votre iPhone est verrouillé sont bloquées.



Services d'Apple

Les invitations entrantes pour les services d'Apple de personnes que vous n'avez pas déjà invitées sont bloquées.



Profils

Les profils de configuration, comme ceux pour l'école ou le travail, ne peuvent pas être installés.

Apple a hier soir envoyé aux développeurs une troisième version bêta de ses systèmes en cours de développement, dont iOS 16 et macOS Ventura . Ces nouvelles moutures intègrent une fonctionnalité inédite pour accroître la sécurité des personnes les plus susceptibles d'être l'objet de cyberattaques : le mode Isolement, qu'Apple a présenté dans un communiqué de presse . Il s'agit d'uneCette nouvelle option se trouve dans Réglages > Confidentialité et sécurité > Mode Isolement. Lorsqu'elle est activée, elle met en place des protections très restrictives pour limiter les risques, limitant le bon fonctionnement de certaines apps. Voici la liste des restrictions annoncées par Apple :Apple prévient que la liste des restrictions est amenée à s'étoffer au fil du temps. Il y a d'ailleurs de nouvelles primes de prévues pour les développeurs qui trouveraient des failles dans ce mode Isolement, avec des récompenses doublées jusqu'à un montant de 2 millions de dollars pour les failles les plus critiques. Actuellement en version bêta, iOS 16 et macOS Ventura seront finalisés cet automne.