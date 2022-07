Les poissons clowns du premier iPhone revus à la sauce iOS 16

C'est un sympathique clin d'oeil aux utilisateurs d'iPhone de la première heure : dans la troisième version bêta d'iOS 16 envoyée aux développeurs hier soir, Apple a remis en place un fond d'écran mythique. Les deux poissons clowns étaient originellement utilisés sur l'écran verrouillé du tout premier modèle d'iPhone en 2007. Ils sont désormais de retour sur iOS 16 avec une version recréée dans une plus haute résolution et l'adaptation au nouveau style qui prend en compte la profondeur des éléments des photos : deux tentacules de l'anémone de mer viennent se superposer à l'affichage de l'heure.

Captures par Jack Roberts

Whoa, the new clownfish wallpaper in iOS 16 beta 3 isn’t just a photo. It’s got a depth map with a parallax effect when opening the Lock Screen and interesting fade in from sleep pic.twitter.com/hNnZxrY6MZ