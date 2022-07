L'Apple Watch pour les sports extrêmes aurait bien un plus grand écran

Il y aura bien une troisième taille d'écran pour l'Apple Watch cette année, confirme Mark Gurman. Le journaliste de Bloomberg reprend à son compte l'indiscrétion de Ross Young , qui indiquait un peu plus tôt cette semaine que ce nouveau modèle embarquerait un écran d'une diagonale de 1,99 pouces, au lieu de 1,901 pouces pour l'Apple Watch Series 7 de 45 mm actuelle.Mark Gurman ajoute que c'est le fameux modèle destiné aux sports extrêmes qui bénéficierait de ce nouvel écran. Cela fait de nombreux mois que le journaliste nous parle de ce modèle hors série . Jusqu'ici, il évoquait l'utilisation d'un matériau très résistant entre le caoutchouc et la gomme, comme sur les montres G-Shock de Casio, mais il est désormais question d'un « métal renforcé », avec un écran plus résistant et une batterie plus importante. En terme de design, cette nouvelle Apple Watch pourrait présenter des bords plats venant protéger les bordures de l'écran ; cela pourrait permettre d'offrir une diagonale plus importante sans trop toucher à la taille du châssis.

Concept par Volodyk Design

On ne connaît pas le positionnement tarifaire de ce nouveau modèle, mais il devrait logiquement se retrouver au-dessus de l'Apple Watch Series 8 classique. Pour ce qui est des nouveautés techniques de la future gamme, c'est encore assez flou : des rumeurs anticipent un nouveau capteur capable de détecter la fièvre et des écrans plus lumineux, mais c'est à peu près tout alors que le processeur pourrait rester inchangé pour la deuxième année consécutive. Les nouvelles montres devraient être présentées en septembre.