Apple Pay : iOS 16 prépare la prise en charge des cartes virtuelles

Apple Pay se prépare à prendre en charge les cartes bancaires virtuelles, à en croire une découverte du site 9To5Mac dans les entrailles de la troisième version bêta d'iOS 16 qui a été distribuée aux développeurs hier soir. Les fichiers de la bêta relatifs à Apple Pay renferment en effet plusieurs références à une fonctionnalité permettant d'utiliser l'auto-remplissage de Safari pour masquer le vrai numéro de sa carte lors des paiements en ligne : les cartes bancaires virtuelles, générées à la volées, sont à usage unique et renforcent la sécurité des transactions.iOS 16 propose ainsi de. Les références repérées par 9To5Mac ne permettent pas d'en savoir plus : s'agira-t-il d'un service fourni directement par Apple auquel chaque établissement bancaire devra souscrire, ou s'agira-t-il de donner aux banques la possibilité d'inclure à Apple Pay leurs propres services de cartes virtuelles ? S'il s'agit du premier cas, il est probable que le service reste cantonné aux États-Unis, dans un premier temps tout du moins. Il faudra en tout cas patienter jusqu'à ce qu'Apple nous en dise plus.