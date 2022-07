Les premiers MacBook Pro 16,2'' M1 Pro lancés sur le Refurb Store

Il aura fallu le temps : trois mois après l'arrivée des modèles 14,2" , les MacBook Pro 16,2" avec puces M1 Pro ou M1 Max sont enfin disponibles en version reconditionnée sur le Refurb Store d'Apple. C'est une sélection de treize modèles qui a été rendue disponible par Apple cette nuit, avec une large variété de choix entre le modèle d'entrée de gamme qui est à 2 469 € au lieu de 2 749 € et le modèle le plus haut de gamme qui est à 6 199 € au lieu de 6 839 €. Comme d'habitude, notez que les stocks sont très limités et peuvent varier chaque jour.Comme pour les modèles 14,2", la remise est de 10% et non plus de 15% comme pour la plupart des produits reconditionnés d'Apple. L'offre reste cependant bonne à prendre, alors que la garantie est identique à celle des produits neufs et qu'il n'y a pas de remise plus importante chez les revendeurs . Le Refurb Store présente un autre avantage : les machines sont disponibles sans attente alors qu'il y a actuellement entre trois et cinq semaines de délais pour l'achat d'un modèle parfaitement neuf sur l'Apple Store classique.