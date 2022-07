L'iPad mini 6 a un problème de recharge avec iPadOS 15.5

Depuis l'arrivée d'iPadOS 15.5 à la mi-mai, certains utilisateurs rencontrent un problème de recharge avec leur iPad mini 6 : la tablette refuse simplement de se recharger et il faut la redémarrer pour que la recharge se lance. Selon un mémo interne qu'a pu consulter MacRumors , Apple est au courant du problème et travaille sur un correctif qui sera sans doute inclus à la prochaine mise à jour du système.Dans sa note, Apple explique que le bug est strictement logiciel : inutile de s'adresser à son SAV en demandant une réparation, il suffit d'attendre la mise en place du correctif. Et si iPadOS 15.5 n'est pas encore installé sur l'iPad mini, mieux vaut éviter de lancer la mise à jour pour le moment...