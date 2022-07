Plans : Apple lance ses nouvelles cartes et vues à 360° en France

Après une phase de test lancée fin mai, les nouvelles cartes d'Apple Maps sont désormais disponibles en France. C'est la représentation détaillée des monuments qui est l'avancée visuelle la plus remarquable, mais Apple a également amélioré la représentation des routes, des espaces verts et plans d'eau ainsi que du relief.Une autre grande nouveauté fait ses débuts dans l'application Plans en France aujourd'hui : les vues à 360° de Look Around, une fonctionnalité concurrente du service Street View de Google. Apple a réalisé des vues un peu partout dans le pays, dans les rues mais aussi dans les espaces qui ne sont accessibles qu'aux piétons.La fonction se présente sous la forme d'un petit bouton avec une icône de jumelles, dont la direction change selon l'orientation de la vue à 360°. Les vues ont été réalisées en trois dimensions, offrant un subtil effet lorsque l'utilisateur se déplace dans les rues ou tourne sur lui-même. Look Around se présente par défaut sous la forme d'un pop-up, mais les vues peuvent bien sûr être ouvertes en plein écran pour une meilleure immersion.