Le MacBook Air M2 est disponible en précommande

Mise à jour 15:22 :

Les délais commencent déjà à glisser sur l'Apple Store : Apple annonce désormais des livraisons entre le 18 et le 25 juillet.

Il se sera fait désirer un mois : le MacBook Air M2, présenté à la WWDC au début du mois de juin, est désormais disponible en précommande sur l'Apple Store . La sortie officielle est prévue vendredi prochain, le 15 juillet. Il y a deux modèles standard, à 1 499 € pour 256 Go de stockage et 1 849 € pour 512 Go, le modèle supérieur embarquant une puce M2 avec 10 coeurs graphiques (au lieu de 8 coeurs sur le petit modèle) et étant fourni avec un chargeur avec deux ports USB-C au lieu d'un. Apple propose également des options permettant de monter à 16 Go (+230 €) ou 24 Go (+460 €) de RAM, ou 1 To (+230 €) ou 2 To (+690 €) de stockage. Le choix d'une option rajoute pour le moment trois semaines de délais. Il y a enfin le contrat AppleCare+, qui étend la garantie à trois ans et couvre les incidents matériels, à 229 € Le MacBook Air avec puce M2 propose un nouveau design avec un châssis plat et un écran à encoche plus lumineux que le modèle M1, le connecteur magnétique MagSafe, la compatibilité avec la recharge rapide, une nouvelle webcam plus qualitative, ou encore un clavier aux touches de fonction de pleine taille. Si vous hésitez entre le modèle M1, toujours vendu par Apple à partir de 1 199 €, nous vous invitons à lire notre guide sur le sujet : MacBook Air M1 ou M2, lequel choisir ? Pour le moment, Apple promet des livraisons dès le 15 juillet mais on ne connaît pas l'état des stocks : il est possible que les délais s'accroissent rapidement s'il y a trop de demande. Le MacBook Air M2 peut également être commandé chez les revendeurs officiels comme Amazon Boulanger ou LDLC ; le MacBook Air M2 est déjà référencé sur notre comparateur et vous pouvez créer une alerte de prix dès maintenant pour être averti par e-mail à l'arrivée des premières promos d'ici cet automne. Si vous êtes étudiant ou enseignant, nous vous conseillons d'attendre la mise en place sans doute imminente de l'offre Back to School pour récupérer une carte cadeau en plus de la remise de 10% de l'Apple Store éducation