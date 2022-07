Apple commercialise ses câbles MagSafe assortis

Pour accompagner l'ouverture des précommandes du MacBook Air M2, Apple a également lancé ses câbles MagSafe aux coloris assortis. Ils étaient référencés depuis le mois dernier mais ils ne pouvaient pas être commandés : c'est désormais le cas avec de premières livraisons attendues pour le vendredi 15 juin. Le tarif est de 55 € Ces câbles sont déjà livrés en standard avec le MacBook Air M2, mais ils pourront intéresser les personnes souhaitant par exemple ne plus avoir à transporter leur chargeur entre leur domicile et leur bureau, sans oublier les utilisateurs des MacBook Pro 14,2" et 16,2" qui sont livrés avec un câble MagSafe argenté (même sur le modèle gris sidéral). Apple vend également son chargeur USB-C double de 35 W à 65 € , son chargeur USB-C simple de 30 W à 45 € , ou son chargeur de 67 W permettant la recharge rapide à 65 €