Cours de l'euro : Apple pourrait augmenter ses tarifs en Europe

Face au dollar, l'euro est à son plus bas depuis vingt ans. La monnaie européenne dégringole depuis un peu plus d'un an : là où un euro valait 1,22 dollar le 2 juin 2021, il ne vaut plus que 1,02 dollar treize mois plus tard. On est presque à la parité, et de nombreux analystes estiment que l'euro descendra au-delà si le spectre de la récession ne s'envole pas sur le Vieux Continent. Guerre en Ukraine, crise du gaz, la conjoncture est mauvaise et nul ne sait combien de temps il faudra pour que la tendance s'inverse.

Le cours de l'euro face au dollar de juillet 2021 à juillet 2022 — Capture via Boursorama

En attendant des jours meilleurs, la zone Euro fait donc face à une forte dépréciation de sa monnaie et c'est une mauvaise nouvelle pour les importations européennes. En ce qui concerne Apple, l'adaptation des prix se fait généralement au moment de la sortie de nouveaux modèles. On a ainsi pu voir les premières conséquences de cette fluctuation des cours lors de la récente présentation des MacBook Air et MacBook Pro avec puce M2 : les tarifs ont augmenté en Europe alors que les prix en dollars n'ont pas bougé. La hausse a été plutôt substantielle, le MacBook Pro d'entrée de gamme étant par exemple passé de 1 449 € à 1 599 € (+10%).Si Apple n'a pour le moment pas touché aux tarifs du reste de sa gamme, cela reste une réelle menace pour les mises à jour attendues dans les prochains mois : il y aura notamment l'iPhone et l'Apple Watch en septembre, suivis par une nouvelle série d'iPad et de Mac durant l'automne... À noter qu'il est déjà arrivé qu'Apple augmente ses tarifs de manière subite et c'est ce qui est arrivé au Japon la semaine dernière : pour s'adapter au cours du yen, Apple a remonté les prix de l'iPhone, de l'iPad et de l'Apple Watch avec une hausse allant de 20% à 25%, quelques semaines après avoir augmenté les prix des Macs de l'ordre de 10%.