MacBook Air M2 : de premiers benchmarks sans surprise

Les précommandes du MacBook Air avec puce M2 ont été lancées ce vendredi et le nouveau portable sera officiellement disponible vendredi prochain. En attendant, Apple a déjà envoyé des exemplaires de test à la presse américaine et les premiers benchmarks commencent à apparaître sur GeekBench . Les scores obtenus par cette puce M2 sur le MacBook Air sont globalement sans surprise, tournant autour de 1 906 points en monocoeur et de 8 797 en multicoeur.C'est pratiquement identique aux scores obtenus par la puce M2 sur le MacBook Pro 13,3", avec 1 927 points en monocoeur et 8 933 en multicoeur, mais on constate tout de même un très léger recul, plus marqué en multicoeur (-1,5%). À titre de comparaison, la puce M1 du précédent MacBook Air pointait à 1 706 points en monocoeur et 7 420 points en multicoeur, tandis que la puce M1 Pro du MacBook Pro 14,2" n'atteint que 1 737 points en monocoeur mais grimpe jusqu'à 12 014 points en multicoeur.Les mesures de GeekBench sont relativement courtes : elles permettent de se faire une idée de la puissance de la puce en pointe mais pas de sa capacité à soutenir un niveau de performance soutenu dans la durée. Pour le MacBook Air, c'est ce qui intéressera les testeurs : dépourvu de ventilateur, le petit portable d'Apple pourrait vite monter en température et devoir brider la puce M2 pour éviter la surchauffe, un phénomène qui touche beaucoup moins le MacBook Pro 13,3".