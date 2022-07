L'Apple Watch Pro pour succéder à l'Apple Watch Edition ?

L'Apple Watch Edition va-t-elle disparaître ? Selon Mark Gurman sur Bloomberg , le fameux modèle destiné aux sports extrêmes qui a tant fait parler de lui ces derniers mois reprendrait son positionnement tarifaire avec un modèle d'entrée de gamme qui pourrait s'approcher des 1 000 dollars. Ce nouveau modèle continuerait de se distinguer par le matériau utilisé — il pourrait encore s'agir du titane — mais il offrirait également des avantages techniques, ce qui serait une première dans la gamme : un changement de nom pourrait donc s'imposer et Mark Gurman parle ainsi d'Apple Watch Pro, un suffixe déjà très utilisé par Apple pour d'autres gammes de produits.

L'Apple Watch Series 7 Edition en Titane

L'Apple Watch Pro pourrait en effet embarquer un écran légèrement plus grand , une batterie plus capacitaire et il est possible que le design soit légèrement différent, avec un châssis aux bords plats qui protégerait le côté des écrans. De quoi redonner de l'attrait pour une gamme d'Apple Watch plus onéreuse, alors que l'Apple Watch Edition qui ne se distingue que par l'utilisation d'un matériau plus coûteux n'a jamais séduit les foules.La présentation de l'Apple Watch Series 8 et de sa version Pro est attendue pour septembre. On ne connaît pas encore toutes les nouveautés de ces futurs modèles : on retient des rumeurs que le processeur serait a priori inchangé , et qu'il y aurait un nouveau capteur de température capable de détecter la fièvre