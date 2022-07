Une nouvelle série de Mac et d'iPad va devenir vintage

Une nouvelle série d'appareils d'Apple va rejoindre la liste de ses produits considérés comme anciens à la fin du mois. Selon un mémo interne intercepté par MacRumors , il s'agira des MacBook Pro 13 et 15 pouces de 2016, du MacBook Air de début-2015, du MacBook 12 pouces de début-2016, des iMac 21,5 et 27 pouces de fin-2015, et de l'iPad Pro 9,7 pouces. Pour ce qui est des MacBook Pro, il s'agit des premiers modèles qui intégraient le tristement célèbre clavier à mécanisme papillon ainsi que la Touch Bar.

Dans la classification d'Apple, les produits sont considérés comme anciens, ou « vintage » en VO, lorsque la fin de la commercialisation dépasse cinq ans, et ils deviennent définitivement obsolètes au bout de sept ans. Concrètement, un produit ancien peut toujours bénéficier d'une réparation dans le circuit officiel de la marque mais Apple cesse la production des pièces détachées nécessaires aux réparations et il n'est donc plus garanti que les composants soient disponibles. Pour les produits obsolètes, des solutions existent toujours mais il faut alors passer par les réparateurs indépendants.