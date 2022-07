iOS 16, macOS Ventura, watchOS 9 et tvOS 16 en version bêta publique

Un peu plus d'un mois après leur présentation à la WWDC, les prochaines évolutions majeures des systèmes d'exploitation d'Apple en sont à leur troisième version bêta et Apple les juge désormais suffisamment fiables pour les proposer en versions bêtas publiques. Apple vient ainsi de lancer son programme de logiciels bêta destiné à tout un chacun, avec la possibilité pour ceux qui le souhaitent d'installer iOS 16 watchOS 9 et tvOS 16 dès maintenant sur leurs appareils. C'est bien sûr gratuit : il suffit de s'inscrire et de suivre les instructions.Apple explique tout les détails sur l'installation de ces systèmes au sein de son programme de logiciels bêta . C'est simple mais attention, ne perdez pas le vue que ces versions de travail sont par définition instables et qu'il est ainsi fortement déconseillé de les installer sur des appareils que vous utilisez pour autre chose que des loisirs. Il est également fortement conseillé de réaliser une sauvegarde de l'intégralité de vos données avant de vous lancer. À noter également, Apple n'accepte pas le moindre produit tournant sous une version bêta dans le cadre de son SAV : en cas de pépin matériel, il faut être en capacité de rétrograder la version de l'OS. Si vous avez mal à la tête rien qu'en lisant ces lignes, nous vous conseillons très vivement d'attendre l'arrivée des versions finales cet automne.