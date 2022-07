L'offre Back to School en France la semaine prochaine ?

Avec près d'un mois de décalage sur l'Amérique du Nord , l'opération Back to School destinée aux étudiants et aux enseignants pourrait être lancée en Europe la semaine prochaine. Selon le site portugais iFeed , Apple offrirait une carte cadeau de 100 € pour l'achat d'un iPad Air ou d'un iPad Pro et de 150 € pour l'achat d'un MacBook Air, d'un MacBook Pro ou d'un iMac, en plus de la remise de 10% sur les Macs et de 5% sur les iPads de l'Apple Store éducation . Il devrait également y avoir une remise de 20% sur la police d'assurance AppleCare+.

L'offre Back to School 2022 au Canada

Apple cesserait donc d'offrir des AirPods, déjà très populaires auprès des étudiants, au profit d'une carte cadeau qui peut être utilisée sur n'importe lequel des produits de la marque ainsi que sur ses différents services. Il y a deux semaines, Apple a unifié ses cartes cadeaux en France : alors qu'il y avait précédemment les cartes App Store + iTunes qui n'étaient valables que sur les services et les cartes Apple Store qui ne pouvaient être utilisées que sur le matériel, les nouvelles Apple Gift Card peuvent être utilisées sur l'intégralité du catalogue d'Apple.