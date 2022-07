Apple aurait mis fin à sa relation avec Jony Ive et LoveFrom

Apple aurait mis fin à sa longue collaboration avec Jony Ive, selon les sources du New York Times . Entré à Cupertino en 1996, le designer s'est fait connaître pour le design de l'iMac G3 puis a consolidé sa réputation au fil des années avec une implication dans tous les projets d'Apple jusqu'à son départ en 2019 . Il y a trois ans, Jony Ive a créé avec Marc Newson son studio LoveFrom, qui a signé un accord avec Apple pour des projets plus ponctuels.Le contrat, qui s'élèverait aux alentours de 100 millions de dollars, faisait d'Apple le principal client de LoveFrom mais avec la condition que le studio ne travaille pas avec d'autres sociétés sur des projets concurrents. Au moment de renouveler le contrat il y a peu de temps, les montants exigés auraient fait tiquer les responsables d'Apple, qui n'auraient d'ailleurs pas vu d'un bon oeil les récents départs de certains de ses designers vers LoveFrom. De son côté, Jony Ive aurait voulu plus de liberté dans le choix de ses clients.

Jony Ive et Tim Cook lors de la présentation de l'iPhone XR en 2018

Jony Ive et Apple, ce serait donc bel et bien fini même si nous n'avons peut-être pas encore tout vu du travail du designer qui aurait notamment été impliqué dans le projet d'Apple Car. Depuis son départ, les responsabilités de Jony Ive ont été scindées en deux : Evans Hankey est en charge du design industriel et Alan Dye de l'interface utilisateur, le tout sous la houlette de Jeff Williams, directeur de l'exploitation. L'année dernière, nous avions eu droit à une visite du studio de design d'Apple Park , rare coup d'oeil derrière un rideau habituellement très opaque.