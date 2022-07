Le Bluetooth LE Audio est prêt pour les AirPods

L'annonce du Bluetooth LE Audio remonte à janvier 2020 mais son développement a pris du retard et ce n'est que maintenant que la nouvelle norme est finalisée, nous apprend le Bluetooth SIG. Une des grandes nouveautés de cette norme réside dans la prise en charge du codec LC3, qui permet de transmettre un son plus fidèle dans une bande passante réduite. Déjà en test chez Apple , ce codec va permettre d'améliorer la qualité des appels audio tout en économisant de l'énergie pour augmenter l'autonomie des AirPods.Reste à voir si Apple va utiliser ce codec pour améliorer la qualité de l'écoute des morceaux d'Apple Music, ou s'il y a quelque chose d'autre en préparation. Il se murmure en effet qu'Apple préparerait la prise en charge de l'audio sans perte (Lossless Audio) sur les AirPods Pro 2 dont la présentation est attendue d'ici l'automne. Apple propose en effet ce niveau de qualité sur Apple Music depuis plus d'un an sans qu'aucun modèle d'AirPods ne soit compatible...Une autre évolution très intéressante du Bluetooth LE Audio s'appelle Auracast, anciennement Audio Sharing. Le signal audio va pouvoir être retransmis à une grande quantité de casques et d'écouteurs simultanément pour démocratiser certains usages dans les lieux publics, comme les musées, bars, cinémas, salles de conférence, clubs de sport, téléviseur dans une salle d'attente, etc. Auracast nécessite en revanche le Bluetooth 5.2 qui n'est aujourd'hui intégré dans aucun produit d'Apple.