La carte d'identité sur l'iPhone, c'est pour 2023

France Identité avait lancé un teasing maladroit à quelques heures de la WWDC, laissant supposer qu'Apple allait annoncer quelque chose en rapport avec l'intégration de la carte d'identité à l'iPhone. Il n'en a rien été, mais il y a tout de même une petite nouveauté d'iOS 16 qui est très précieuse pour France Identité : la nouvelle version du système mobile d'Apple permet de lire la puce NFC de la carte d'identité française. Ce serait le fruit de deux ans de discussions avec la firme de Cupertino.L'État prépare une longue transition pour la dématérialisation de la carte d'identité française et France Identité a donné quelques détails sur le calendrier au Parisien . C'est un projet de longue haleine, les ultimes étapes n'étant pas attendues avant l'horizon 2030., déclare ainsi Jean-Karim Zinzindohoue, directeur technique de France Identité Numérique. Depuis mi-mai, une version bêta de France Identité a été lancée sur Android. Pour l'iPhone, ce sera en septembre suite à la sortie d'iOS 16. La généralisation à grande échelle est quant à elle prévue pour le premier trimestre 2023.

Capture d'écran de France Identité

Concrètement, l'application France Identité permettra dans un premier temps de lire la puce NFC de sa carte d'identité pour créer un justificatif d'identité authentifié sur l'iPhone et les smartphones Android, après une vérification suite à l'envoi d'un code PIN via courrier ou une authentification avec FranceConnect. L'application permettra d'utiliser des justificatifs à usage unique, par exemple pour ouvrir une ligne téléphonique chez un opérateur. La carte d'identité numérique permettra également de justifier de son identité pour retirer un colis ou justifier de son âge, mais il faudra encore attendre pour les usages plus sensibles comme pour un contrôle de police. Enfin, la carte d'identité numérique associée à un mot de passe de six chiffres permettra de s'identifier sur les plateformes des services publics utilisant la solution d'authentification de FranceConnect.L'intégration à l'iPhone devrait se faire a minima : France Identité exclut en effet de faire confiance à l'application Cartes (anciennement Wallet) d'Apple :, confient les développeurs de l'application :, précisent-ils. France Identité annonce en tout cas déjà la suite : le permis de conduire et les passeports, sans précision sur l'échéance.